Uomo spara in pieno centro di Gallipoli. Il movente forse la gelosia per l’ex

Un ragazzo ha aperto il fuoco con la mitragliatrice verso un gruppo di coetanei. Fermato dai carabinieri, rischia moltissimo

Scene da far west nel pieno centro di un comune della Puglia, dove diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati questa mattina intorno all’alba verso un gruppo di ragazzi a Gallipoli in provincia di Legge, in via Kennedy. L’arma utilizzata pare essere addirittura una mitragliatrice, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, i carabinieri sono intervenuti sul posto per gli accertamenti nel tentativo di ristabilire l’ordine e risalire all’autore del gesto, fuggito subito dopo aver commesso il fatto.

La zona è presidiata da telecamere di sicurezza, questo ha permesso di trovare il colpevole: si tratta di un ragazzo di 21 anni di origine albanese, la motivazione potrebbe essere quella di terrorizzare un gruppo di ragazzi che si trovava nelle vicinane, in mezzo al quale pare ci fosse anche l‘ex-fidanzata della persona arrestata in compagnia del nuovo ragazzo.

Rudi Ibrahim è il nome dell’arrestato, residente a Galatina e già segnalato per altri reati, ed è stato fermato nella vicina Novoli insieme a un amico con cui si trovava al momento del folle gesto. Su una delle colonne dell’edificio che ospita la galleria commerciale, nella strada dove è avvenuto il fatto, sono ben visibili ad altezza d’uomo alcuni fori probabilmente provocati dai proiettili. L’accusa a cui va incontro il ragazzo potrebbe essere addirittura quella di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE: Drammatico incidente stradale, auto contro un camion: muoiono padre e figlia



Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha commentato il grave fatto con un post sul suo profilo Facebook in risposta alle critiche di questa mattina sulla pericolosità della città per via del grande flusso di turisti di questi giorni. “Sono stanco di chi cerca di discriminare la propria città, non verificando le informazioni e cercando di gettare fango sul turismo, sull’amministrazione e sulla città intera – ha postato Minerva -. Scrivo questo post solo per chiarire la notizia diffusa dalla solita opposizione che dice di voler bene a Gallipoli ma che non fa altro che discriminarla. Non si tratta di una sparatoria, non sono coinvolti turisti, non ci sono feriti, non è colpa di questo turismo che vi è in città. Si tratta di una vicenda differente, un uomo che ha sparato fuori la porta della ex compagna. Una vicenda sicuramente spiacevole, ma che non è dettata da logiche turistiche, ma personali”.

LEGGI ANCHE: Imprenditore italiano in carcere negli Emirati Arabi: è accusato di finanziamento del terrorismo



“Il movente, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, è quello della gelosia. Non sono comportamenti accettabili o tollerabili, ma da qui a dire che vi è stata una sparatoria tra giovani – prosegue Stefano Minerva – evidenzia un marcio che non è sopportabile. Da questo momento, non esiterò a smontare ogni singola notizia errata o falsa diffusa sui social ed eventualmente a denunciare chi diffamerà la nostra città per soli fini propagandistici“.