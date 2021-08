Cinghiale nuota in mare, poi arriva in spiaggia ed aggredisce due anziani [VIDEO]

Prima le immagini, curiose e divertenti, dell’ungulato che nuota tra gli yacht ancorati nel mare di Camogli. Poi la notizia dell’aggressione: potrebbe essere lo stesso animale. Ma il vero problema sono gli evidenti mutamenti comportamentali di questa specie animale.

I cinghiali, insieme agli incendi, sono tra i protagonisti della cronaca di questa estate arroventata ed ancora strozzata dall’emergenza Covid. Cinghiali ed incendi: sembra un accostamento surreale, ma invece ha senso. Perchè entrambi i “fenomeni”, divenuti estremi, potrebbero essere due dei tanti segnali dei cambiamenti climatici in corso, che determinano mutamenti repentini e difficilmente gestibili di eventi un tempo molto più rari e meno emergenziali.

Il video, che sta girando su social e chat, che immortala un cinghiale che nuota sicuro in mare, è quasi divertente: siamo poco al largo delle spiagge di Camogli, e l’ungulato che fila rapido solcando le acque fa sorridere. Così come il commento di chi ha ripreso la curiosa scena: “C’è chi va per mare e vede i delfini, c’è chi va per mare e vede i cinghiali”. Certo, impossibile non cogliere una anomalia che, a ben pensare, è inquietante: cosa ci fa un cinghiale in mare? Non è la prima volta, tra l’altro, che sui social rimbalzano video di questi animali che nuotano tra barche e bagnanti, anche parecchio al largo.

Tornando al mar Ligure ed all’avvistamento di Camogli, è molto probabile che quell’immagine divertente del cinghiale nuotatore abbia avuto un seguito meno allegro: qualche ora dopo infatti diversi quotidiani locali hanno riportato la notizia dell’aggressione di due anziani, assaliti proprio da un cinghiale nella zona di Recco. Quindi molto vicino al luogo dell’avvistamento in mare. L’uomo e la donna, di 83 e 75 anni, hanno avuto la sfortuna di incontrare l’animale nel giardino della loro casa, che affaccia sulla spiaggia. Secondo le prime ricostruzioni il cinghiale, arrivato a terra, non trovando vie di fuga si è diretto all’interno della proprietà della coppia: probabilmente innervosito, li ha poi aggrediti. Le vittime, dopo aver avvisato il 112, sono state trasportate in codice giallo agli ospedali Villa Scassi e San Martino.

Dell’emergenza cinghiali in Liguria ormai si parla da tempo, come anche – ad esempio – a Roma, dove gli avvistamenti di famiglie e piccoli branchi di ungulati sono ormai all’ordine del giorno. Una anomalia ormai evidente e chiara, che non potrà che generare problemi e difficoltà. E’ infatti molto complicato immaginare la convivenza di una specie così “selvatica” cn l’essere umano all’interno di un habitat urbano. Andranno modificati i parametri di gestione del problema, e probabilmente anche qualche abitudine: per chi porta a spasso il cane in alcune zone della capitale, ad esempio, non è più surreale sentirsi dire “mi raccomando, attenzione ai cinghiali”.