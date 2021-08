Previsioni Meteo OGGI giovedì 12 | cieli sereni

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 12 agosto. Al nord bel tempo generale nel corso della giornata. Al centro cieli sereni. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 12 agosto

Nord:

Cielo in generale poco nuvoloso con al più qualche addensamento cumuliforme più consistente sulle aree alpine e prealpine durante le ore centrali della giornata associato a locali deboli rovesci specie sui rilievi nord orientali.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e soleggiato con temporanee locali formazioni nuvolose sulle aree più interne.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno.

Temperature:

Minime in calo sulle regioni adriatiche, restante meridione peninsulare, Sardegna meridionale e settori settentrionale ed orientale della Sicilia; stazionarie sul resto del paese; massime in calo su aree interne abruzzesi e regioni meridionali; in aumento su Toscana e Lazio; senza variazioni sulle restanti aree.

Venti:

Deboli variabili al nord; deboli settentrionali sul resto del paese con rinforzi al mattino su Puglia e Calabria ionica.

Mari:

Mossi adriatico meridionale e ionio; poco mossi gli altri mari.