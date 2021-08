Uccide figli di 2 anni e 10 mesi: “Avevano dna di serpenti, sarebbero diventati mostri”

Matthew Taylor Coleman ha ucciso i figli di 2 e 10 mesi con una fiocina poiché era convinto che avessero Dna di serpenti e che sarebbero diventati mostri. Il surfista originario di Santa Barbara ha ammesso di appartenere al QAnon secondo cui governo, media e finanza americani sono controllati da pedofili adoratori di Satana, e di essere un seguace degli Illuminati. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato: il 15% degli statunitensi crede a queste teorie cospirazionistiche.

Due bambini – rispettivamente 2 anni e 10 mesi – sono stati uccisi dal proprio padre in Messico. L’uomo, Matthew Taylor Coleman, ha sparato loro con un fucile da sub e successivamente li ha colpiti fiocina decine di volte. Il quarantenne originario di Santa Barbara, come racconta La Repubblica, al momento dell’arresto, ha rivelato le ragioni del folle gesto. “Avevano il dna di serpenti, crescendo sarebbero diventati dei mostri”. L’assassino era accecato dalle teorie cospirazionistiche, tra cui quelle a cui crede quel QAnon secondo cui governo, media e finanza americani sono controllati da pedofili adoratori di Satana, gestori di un’operazione globale di traffico sessuale di minori, contro cui si batte Donald Trump. Ha ammesso anche di essere un seguace degli illuminati. A spingerlo a compiere l’omicidio, tuttavia, sarebbe stata più che altro la fantascientifica ipotesi secondo cui i rettiliani – degli uomini-serpenti – sono intenzionati a controllare l’umanità. Una visione, infatti, gli aveva fatto credere che la moglie Abby fosse una di loro e che avesse trasmesso l’eredità ai due figli.

Lunedì mattina Matthew Taylor Coleman si era allontanato con i due bambini: Kaleo, 2 anni e RoxyRain, 10 mesi. La moglie Abby, non vedendoli tornare, si era preoccupata, in quanto credeva che potessero potuto avere qualche incidente. Non avrebbe mai potuto pensare che a fare del male ai suoi piccoli sarebbe stato proprio il loro padre. Il quarantenne, in base a come lo descrivono i vicini di casa, era un “bravo padre di famiglia”, “mentore dei giovani” e “appassionato di pesca subacquea”. Nessuno aveva idea di cosa si celasse dentro la sua mente, profondamente segnata dalle teorie cospirazionistiche che giorno per giorno si erano insediate attraverso i video e le letture trovati sul web. Le uniche avvisaglie erano arrivate proprio su Facebook, dove l’uomo scriveva un gran numero di post ambigui. In particolare, parlava di un “nuovo rinascimento americano”, che sarebbe avvenuto al termine della pandemia di Covid-19.

I casi analoghi

Il caso di Matthew Taylor Coleman, purtroppo, non è isolato. Gli episodi di questo genere sono innumerevoli. Uno studio condotto dal Public Religion Research Institute, infatti, rivela che il 15% degli americani crede a tali teorie cospirazionistiche. Gli effetti molto spesso sono nefasti. A Seattle, soltanto tre anni fa, Buckey Wolfe assassinò il fratello con una spada poiché credeva che fosse un rettiliano. Un’altra vittima di tale assurda credenza è Francesco Cali, boss della famiglia Gambino, il quale venne massacrato da Anthony Comello per il medesimo motivo.

I drammi, tuttavia, non si limitano soltanto agli ambienti familiari. È il caso, ad esempio, Ashli Babbitt, la donna che partecipò all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e morì in quella occasione. Ella, come gli altri adepti del QAnon, credeva di dovere difendere Donald Trump, il quale è uno dei pochi governatori senza il dna di lucertola. Al contrario, al fronte opposto, ci sarebbero Barack Obama e la Regina Elisabetta, nonché altri personaggi di spicco come Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones.