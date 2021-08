Carceri, allarme suicidi: è il trentaquattresimo dall’inizio dell’anno

I suicidi nelle carceri sono sempre più frequenti. Dall’inizio del 2021 ad oggi, in Italia, ne sono stati registrati 34. L’allarme arriva da una nota pubblicata dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In Italia, nelle scorse ore, è stato registrato il trentaquattresimo suicidio nelle carceri dall’inizio dell’anno. L’ultimo è avvenuto nella notte nell’istituto penitenziario di Vicenza. A togliersi la vita, utilizzando i pantaloni come cappio, Gelindo Renato Grisotto, 52 anni, presunto assassino di Mario Valter Testolin. A ritrovarlo questa mattina sono stati gli agenti. L’arresto era stato convalidato intorno alla mezzanotte del giorno precedente. Il precedente suicidio era avvenuto soltanto trentasei ore prima. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, attraverso una nota, ha lanciato l’allarme sul tema. “Le ragioni di un suicidio sono sempre imprescrutabili e nessuno vuole richiamare una responsabilità individuale di chi ha il compito di controllare una persona detenuta”, si legge.

L’obiettivo, in tal senso, non è assegnare colpe ad agenti penitenziari o altri, bensì piuttosto mettere in luce il complesso problema dei suicidi nelle carceri. “Il tema che in questo caso preme sottolineare non è la responsabilità individuale di chi sorvegliava questa persona, tuttavia la responsabilità collettiva esiste ed è pesante. Quando, infatti, una persona viene affidata allo Stato, esso diventa non solo responsabile della privazione della sua libertà ma anche della tutela dei suoi diritti”, aggiunge. “Allora, l’interrogativo su come collettivamente si adempia a tale compito diventa ineludibile. E’ per questo che si impone come non più rinviabile per tutti noi una diversa attenzione e azione sul tema dell’esecuzione penale e del carcere”, conclude il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.