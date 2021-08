Uomo con disabilità si allontana da casa e fa perdere le sue tracce

Il 47enne, affetto da disabilità, è stato ritrovato dai Carabinieri mentre camminava in stato confusionale a Marina di Massa.

Vissute ore di apprensione, questa mattina, a Marina di Massa dove un uomo di 47 anni affetto da disabilità si è allontanato dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce. La storia ha per fortuna un lieto fine grazie al lavoro dei Carabinieri che lo hanno ritrovato.

I fatti

Una famiglia originaria di Milano in vacanza a Marina di Massa non riusciva più a trovare il 47enne in casa. Dopo averlo contattato invano al cellulare, si è rivolta ai Carabinieri che, subito, hanno dato il via alle ricerche.

Ricerche che sono durate all’incirca un’ora. L’uomo è stato infatti ritrovato mentre camminava a Marina di Massa in stato confusionale. Nonostante le buone condizioni fisiche in cui è stato ritrovato, si è preferito trasportarlo in Ospedale per tutti i controlli medici del caso.