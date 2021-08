Scuola, il prezzo di libri e accessori scolastici aumenterà del 3,5%

Acquistando diari, astucci e zaini di marca una famiglia potrebbe spendere fino a 550 euro all’anno per studente.

Settembre è alle porte e il pensiero vola subito al ritorno a scuola e agli acquisti da fare. Per le famiglie italiane, però, non ci sono buone notizie e ad affermarlo è il Codacons. Sì, perché sta per arrivare una stangata legata ai prezzi dei libri e di tutti gli accessori scolastici necessari. I prezzi di diari, astucci, zaini, materiale scolastico griffato, stando ad un primo check nei negozi e sui siti di e-commerce, aumenteranno del 3,5% rispetto allo scorso anno. I prodotti non di marca, invece, presentano lo stesso prezzo.

Prezzi in aumento

190 euro per uno zaino firmato, 56 euro invece per un astuccio di marca completo di penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli. Tra i 20 e i 22 euro servono per comprare un diario delle marche più conosciute. Ad essere più costosi, però, fa notare il Codacons, sono i prodotti firmati da influencer e personaggi famosi. Una famiglia, dunque, per acquistare tutto il necessario per il ritorno a scuola potrà spendere fino a 550 euro all’anno a studente. Cifra che può raggiungere i 1.200 euro annui se si pensa anche ai libri di testo da acquistare. La spesa, poi, varia a seconda del livello di istruzione e della scuola a cui lo studente è iscritto.

I consigli per risparmiare

Il Codacons ha voluto dare alcuni consigli alle famiglie per aiutarle e a risparmiare. Il primo è proprio quello di evitare l’acquisto di prodotti firmati da influencer o legati a cartoni animati o bambole ricercate. La spesa, in questo caso, si potrebbe ridurre del 40%. Da non sottovalutare gli acquisti nei supermercati che garantisono un risparmi del 30% rispetto alle cartolibrerie.

L’ultimo consiglio riguarda il periodo di acquisto. Perché acquistare tutto subito? Acquistano i prodotti ad anno scolastico iniziato permette di risparmiare grosse cifre e, in alcuni casi, di approfittare anche di promozioni e sconti.