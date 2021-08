Morto storico youtuber “Youtubo anche io”, Omar Palermo: aveva 42 anni

È morto Omar Palermo, conosciuto sul web come “Youtubo anche io”, una vera e propria star del canale YouTube, i suoi video avevano milioni di visualizzazioni, sul suo canale mostrava video in cui si trovava a mangiare enormi quantità di cibo. È morto il 18 agosto.

Da giorni le voci sul suo decesso si erano rincorse ma non avevano ancora trovato un’ufficialità. La conferma è arrivata da un altro youtuber, Giorgio Sciacca, che da tempo era impegnato a cercare informazioni a riguardo. Omar Palermo era infatti sparito dalla piattaforma e non si avevano più notizie, anche perché stanco di essere perseguitato da alcuni haters. Il suo canale ad oggi ha oltre 500mila iscritti e i suoi video contano oltre 66 milioni di visualizzazioni.

LEGGI ANCHE: Arrestato a Dubai Raffaele Imperiale: uno dei latitanti più pericolosi al mondo

Omar «è morto per un soffocamento» questo secondo quanto dichiarato a il Corriere della sera da Marco Le Fosse, direttore dell’Eco dello Ionio, nonché amico storico di Omar. avvenuto a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. Omar era diventato famoso sul web per i suoi video in cui mangiava enormi quantità di cibo, prima di ogni video avvisava i suoi followers di non imitarlo in questa pratica. Dai quotidiani locali Omar viene definito un uomo mite e pacato, con una passione smisurata per NBA. Non si hanno molte notizie della sua vita privata, si sapeva che era calabrese, di Rossano.