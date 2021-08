I talebani giustiziano il capo della polizia afghana: il video shock [VIDEO]

Il video scioccante è stato diffuso sui social. Mostra una figura inginocchiata, con le mani legate, gli occhi bendati. Si tratta di Haji Mullah Achakzai, il capo della polizia della provincia di Badghis, vicino a Herat.

Achakzai viene ucciso da una raffica di proiettili. L’uomo sarebbe stato arrestato dai talebani durante la loro avanzata. Il video è stato dichiarato autentico da fonti governative, questo secondo quanto dichiarato dal consigliere di sicurezza afgano, Nasser Waziri. “Era circondato e non aveva altra scelta che arrendersi la scorsa notte” ha dichiarato Waziri. “I talebani lo hanno preso di mira perché era un alto funzionario dell’intelligence”.

Haji Mullah Achakzai era un combattente esperto, un nemico giurato dei talebani. Nel frattempo sono stati tratti in arresto anche dei funzionari del governo afgano precedentemente in carica e si trovano al momento in detenzione. La denuncia è arrivata direttamente dai loro familiari.

This is absolutely heart breaking. His name is Haji Mullah Achakzai. He was Badgis Province National Security Chef. Today, he was brutally murdered by #Taliban. First, they confirmed his and then martyred him. #Afghanistan #Afghanistan #AfghanLivesMatter pic.twitter.com/UwcZd22V21

— Ajmal massoumy (@ajmal_massoumy) August 19, 2021