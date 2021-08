La giornalista che indossò il velo con l’arrivo dei talebani ha lasciato Kabul

La sua foto aveva fatto il giro del mondo, Clarissa Ward giornalista della Cnn, in 24 ore aveva dovuto cambiare ‘abito’ e indossare il velo, coprire i capelli, camuffare la sua identità. Ora con un tweet la donna ha reso noto di essere arrivata in Qatar con quasi 300 evacuati afghani. “Noi siamo quelli fortunati”, quanto scrive.

La giornalista ha lasciato il paese e lo ha dichiarato lei stessa con un tweet. Ha scritto di essere arrivata in Qatar, con quasi 300 evacuati afghani. “Noi siamo quelli fortunati”, ha scritto nel suo post.

“Appena atterrata a Doha con la squadra e quasi 300 evacuati afghani – ha scritto la giornalista in un tweet -. Enormi ringraziamenti a tutti voi per il vostro sostegno, all’aeronautica militare Usa per averci portato fuori e al Qatar per averci accolti. Noi siamo quelli fortunati”.

Just landed in Doha with the team and nearly 300 Afghan evacuees. Huge thanks to all of you for your support and concern, to the US Air Force for flying us out and to Qatar for welcoming us. We are the lucky ones.

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 21, 2021