Cade sui binari della metropolitana: il gesto eroico dell’agente pochi istanti prima dell’arrivo del treno [VIDEO]

Un uomo ha perso conoscenza ed è caduto sui binari della metropolitana a New York, nel Bronx, alla stazione della 149a strada. Il treno stava entrando in stazione.

Un poliziotto, l’agente Lupen Lopez, si è lanciato sui binari e ha soccorso l’uomo, Jessey Branch, di 60 anni. In aiuto all’agente è giunto anche un passeggero, insieme sono riusciti a sollevare il 60enne, issarlo sul marciapiede e poi con l’aiuto degli altri presenti, salire a loro volta sulla banchina della metropolitana.

Mentre Lopez soccorreva l’uomo, altri due agenti sono corsi ad avvisare l’operatore del treno, muovendo la loro torcia a destra e sinistra, per fargli comprendere che doveva fermare il convoglio.

SUBWAY SAVIORS: When a sick passenger lost consciousness and fell onto the subway tracks in the Bronx, NYPD transit officers and good samaritans jumped into action to pull him to safety. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/BJesU9sA8p

— ABC News (@ABC) August 20, 2021