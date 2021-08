Israele, via libera alla terza dose: vaccinato il primo ministro

Israele ha dato il via libera alla terza dose di vaccino contro il Covid-19. Negli ultimi giorni un aumento esponenziale di casi sta preoccupando molto il sistema sanitario. La vaccinazione è stata estesa anche per gli over 40

Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha ricevuto davanti alle telecamere la terza dose del vaccino contro il Covid poco dopo che il governo da lui presieduto ha dato il via libera al richiamo per tutti gli israeliani con più di 40 anni. Bennett, secondo quanto riportato da il ‘Times of Israel’, ha dichiarato che è “a portata di mano” l’obiettivo di tenere il Paese aperto per le prossime festività di settembre, ma “una quarta chiusura sarà evitata solo se gli israeliani si faranno vaccinare con una terza dose”.

LEGGI ANCHE: Afghanistan, cade nel vuoto dall’aereo: uno di quei puntini in cielo era un giovane calciatore di 19 anni

“Possiamo battere Delta, ma dipende tutto dalla la nostra cooperazione”, ha aggiunto Bennett riferendosi alla contagiosa variante. Il primo ministro ha quindi definito Israele un “pioniere” per quanto riguarda la terza dose di vaccini, dichiarando che è “efficace e sicura”. Le autorità israeliane, ha quindi concluso, “condivideranno tutti i dati, tutte le informazioni, tutte le intuizioni in questo (sforzo, ndr) pionieristico. Sono felice di sapere che molti altri paesi stanno seguendo l’esempio perché, alla fine, questa è una guerra globale contro il Covid e dobbiamo vincere”.