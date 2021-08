Afghanistan, cade nel vuoto dall’aereo: uno di quei puntini in cielo era un giovane calciatore di 19 anni

I video degli Afghani in fuga disperata dai talebani hanno sconvolto il mondo. Tra quei puntini che si staccavano dall’aereo ormai decollato, c’era anche lui, uno dei ‘falling men’ di Kabul era un giocatore della nazionale giovanile di calcio afghana.

Era appeso ad un C-17 statunitense e cercava la fuga per una vita migliore. È morto cadendo dall’aereo a cui si era aggrappato. La conferma è arrivata dalla ‘General Directorate of Physical Education & Sport’s’ dell’Afghanistan, che ha annunciato la dipartita del 19enne Zaki Anwari, giovane promessa del pallone afghano: «ha perso la vita in un orribile incidente».

LEGGI ANCHE: Afghanistan: la vera faccia dei Talebani non è quella espressa dalle parole

Anwari «stava cercando di lasciare il paese come centinaia di altri giovani del suo paese. È caduto dall’aereo militare americano e ha perso la vita», questo quanto si legge nella nota, dove si spiega che il calciatore, come le altre vittime, cercava un «futuro migliore in America».