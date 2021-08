Danneggiato nella notte il monumento dedicato ai caduti di Nassiriya

L’opera è stata instillata a Torino nel 2006 in ricordo delle vittime dell’attentato a Nassiriya in cui persero la vita 19 italiani. Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

Nella notte tra il 21 e il 22 agosto, vandali la cui identità è ancora sconosciuta hanno danneggiato il Monumento dedicato ai caduti di Nassiriya in Piazza IV Novembre, a Torino.

Cos’è successo

Il monumento è stato creato da Osvaldo Moi, scultore e maresciallo dell’Esercito Italiano. L’opera raffigurava 19 figure stilizzate per ricordare in ricordo delle vittime del tragico attentato avvenuto il 12 novembre del 2003 che distrusse la base degli italiani a Nassiriya. Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine: tra le ipotesi anche un furto non andato a buon fine.

Immediate le reazioni del mondo politico. La Sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così l’accaduto: «Stanotte è stato danneggiato il monumento ai caduti di Nassiriya instillato a Torino nel 2006. Le Forze dell’Ordine stanno indagando e gli uffici del Comune sono attivi per verificare la possibilità di ripristino. Il pensiero mio e della Città torna alle famiglie delle vittime». Sulla vicende è intervenuta anche Giorgia Meloni che, sul suo profilo Twitter scrive: «È uno schiaffo ai nostri soldati che si sono sacrificati per difendere libertà e democrazia. Si faccia il possibile per ripristinarlo e per individuare responsabilità. Difendiamo i nostri simboli da chi usa metodi talebani».