Ricoverata neonata per Covid dopo vacanza: genitori non sono vaccinati

Nata da solo un mese e mezzo era appena tornata da una vacanza all’estero con i suoi genitori. In ospedale ricoverata anche un’altra bimba di 7 mesi.

Ha solo un mese e mezzo di vita la neonata ricoverata all’Ospedale di Santorso di Vicenza per aver contratto il Covid-19. La piccola paziente era appena rientrata da una vacanza all’estero. Come riportano le fonti sanitarie, i genitori della neonata non sono vaccinati.

Contagi in Italia tra i più giovani

Ma questo non è l’unico caso di neonata ricoverata per aver contratto il Covid-19 all’Ospedale di Vicenza. I medici, infatti, riportano la presenza di un’altra bambina di circa sette mesi ospite della struttura per lo stesso motivo. Se si guarda la situazione contagi su tutto il territorio italiano: da quando è scoppiata la pandemia, si sono registrati 700.985 casi di positività al Covid-19 nella fascia di età che va dai 0 ai 19 anni.

Il numero più alto di positività si è registrato nella fascia 14-19 anni con 291.860 casi. L’ISS – Istituto Superiore di Sanità – nel report fa notare che la «letalità del Covid-19 cresce con l’aumentare dell’età dei pazienti». La suddetta è inoltre «più elevata nei soggetti di sesso maschile a partire dalla fascia di età 30-39 anni».