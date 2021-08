Tragico incidente in moto: Adriana muore un mese dopo il matrimonio

L’incidente è avvenuto nella notte in provincia di Lodi. La donna è morta sul colpo, il marito, invece, è ora ricoverato in gravi condizioni.

Un tragico incidente in moto ha portato via Adriana Monno, 48 anni, a Danilo Siboni, 51 anni a solo un mese di distanza dal loro matrimonio.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nella notte all’ingresso di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. Adriana e suo marito Danilo vivevano insieme in questo piccolo centro dove solo un mese fa hanno pronunciato il fatidico sì. Per Adriana Monno il colpo è stato fatale: la 48enne è infatti morta sul colpo. Suo marito Danilo, invece, è ora ricoverato in condizioni gravi al Policlinico San Matteo di Pavia.

LEGGI ANCHE: Spara con un fucile alla moglie malata e tenta di uccidersi: è gravissimo

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e, al momento, non vi sono testimoni. Gli agenti, nelle prossime ore, potrebbero acquisire le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti vicino al luogo in cui si è verificato il tragico incidente.