Bollettino coronavirus 23 agosto: 4.168 contagi, 44 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 agosto, con i dati rigurdanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Sono invece 44 le vittime in un giorno, rispetto alle 23 di ieri. Sono 101.341 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di ieri.

Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a ieri sono 158 in più.Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.488.779, i morti 128.795. I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 1.121 i nuovi positivi, 20 i morti

Sono 1.121 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.565 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 9% ieri era al 12% . L’isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la l’Emilia Romagna con 558 contagi. Gli attuali positivi sono 24.146 con un aumento di altri 686 casi. I guariti sono 415 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 20 vittime e il totale dei decessi resta a 6.239. La Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 7 del 22 agosto ’21, 7 del 21 agosto ’21, 4 del 20 agosto ’21, 1 del 19 agosto ’21, 1 del 6 luglio ’21 Sul fronte ospedaliero sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna 88.

Balzo dei ricoveri in Emilia-Romagna, altri 22 pazienti

Balzo dei ricoveri per sindrome Covid-19 negli ospedali dell’Emilia-Romagna: oggi si contano 22 nuovi pazienti, cinque in più nelle terapie intensive (per un totale di 52) e altri 17 nei reparti Covid (in totale 402). I nuovi contagi di coronavirus sono in linea con i giorni scorsi, 558 sulla base di poco più di 13.200 tamponi, con età media 35 anni. Si registrano anche altri tre decessi: un 80enne della provincia di Piacenza, un 73enne della provincia di Bologna e un 93enne della provincia di Ferrara. La situazione dei nuovi contagi nelle province vede Parma con 118 nuovi casi in testa, seguita da Modena con 85, Bologna (84 più 25 del circondario Imolese) e poi Rimini (67). Aumenta complessivamente il numero di casi attivi: sono 14.732 (+265 rispetto a ieri), quasi il 97% in isolamento a casa con sintomi lievi.

Nel Lazio 348 positivi, Roma a quota 186

Nel Lazio “oggi si registrano 348 nuovi positivi (-106) e sono 8 i decessi tutti recuperi (+8). I ricoverati sono 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2), i guariti sono 621”. Così l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato che aggiunge: “I casi a Roma città sono a quota 186”.

In Lombardia nessun decesso, tasso positività 1,9%

Con 10.489,tamponi effettuati sono 200 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all’1,9% (ieri 1,3%). Non ci sono decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 33.880 morti in regione dall’inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+2, 43) che negli altri reparti (+9 320). Per quanto riguarda le province, sono 47 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 21 a Milano città, 29 a Brescia, 25 a Varese. 18 a Mantova, 17 a Cremona, 14 a Como, 12 a Bergamo, 8 a Monza e Brianza, 7 a Lodi, 6 a Sondrio, 4 a Pavia e 1 a Lecco.

In Piemonte 102 casi, un decesso

In Piemonte sono 102 oggi i nuovi casi di Covid riportati nel bollettino della Regione Piemonte, con una quota dello 0,9% rispetto ai 10.742 tamponi diagnostici processati (8.086 antigenici); la percentuale di asintomatici è del 49%. E’ stato registrato un decesso, relativo a giorni precedenti, che porta il totale da inizio pandemia a 11.711. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero di ieri; negli altri reparti . 143 (+ 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427, i nuovi casi di guarigione 162.

In Abruzzo 11 nuovi positivi e 1 decesso

Sono 11 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78.323. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.520 (si tratta di una 95enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.550 dimessi/guariti (+105 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 65 pazienti (+4 rispetto a ieri); 13 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre altri 2.175 (-100 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 798 tamponi molecolari (1309185 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1030 test antigenici (665435). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Del totale dei casi positivi, 19.777 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 20131 in provincia di Chieti (invariato), 19124 in provincia di Pescara (+5), 18532 in provincia di Teramo (+4), 637 fuori regione (invariato) e 122 (-10) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

