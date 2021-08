Il console italiano salva un bimbo in Afghanistan: la foto virale sui social

Tommaso Claudi, console italiano a Kabul, è impegnato da giorni nelle operazioni di evacuazione di concittadini e afghani nel Paese. Uno scatto diventato virale sui social, lo ritrae mentre mette in salvo un bambino.

In questi scatti diventati subito virali sui social, si può vedere il console italiano aiutare un bambino in lacrime, terrorizzato dalla folla, a superare un muro nel perimetro interno dell’aeroporto, dove le persone si sono radunate da giorni nella speranza di poter lasciare l’Afghanistan, tornato in mano ai talebani.

Ettore Sequi, segretario generale della Farnesina, ha ringraziato il console tramite un tweet dove a fare da protagonista sono le immagini stesse. Nel post è riportato un semplice: «Grazie Tommaso» accompagnato dagli scatti. Il console, con giubbotto antiproiettile ed elmetto a tracolla, solleva il bimbo prendendolo dalle braccia di un uomo che glielo porge.