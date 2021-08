Crolla un edificio a due piani: muore un bambino di 4 anni

Quattro persone estratte vive dalle macerie a Torino, in via Bramafame, 42. Purtroppo per il piccolo non c’è stato niente da fare

Questa mattina, intorno alle ore 9, è crollata una palazzina di due piani a Torino, in strada Bramafame, 42. I vigili del fuoco hanno estratto vive quattro persone dalle macerie. È morto, invece, un bambino di 4 anni trovato dai vigili del fuoco. Nulla hanno potuto i soccorritori, per lui non c’era niente da fare. Non dovrebbero esserci altre persone sotto le macerie. La palazzina, da quanto è emerso, è crollata a seguito di un’esplosione. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto.

Sul posto sono presenti gli Nbcr che stanno accertando eventuali fughe di gas. Intanto l’Italgas ha comunicato che, «con riferimento al crollo della palazzina avvenuto stamattina a Torino, in via Bramafame 42, l’immobile non era servito dalla rete di distribuzione cittadina del metano. Si esclude, dunque, che l’eventuale dispersione possa essersi originata da impianti del gas gestiti da Italgas», precisa la società. Tutte le persone travolte dal crollo dell’edificio sono cittadini stranieri extracomunitari.

Sono tre le persone ricoverate al Cto di Torino a causa delle lesioni provocate dall’esplosione. Tra questi, un uomo di 22 anni, intubato e in prognosi riservata. L’uomo ha il corpo ricoperto di ustioni al 50%. Una donna 34enne, ha traumi e contusioni, ma è da accertare la gravità delle ferite. Infine un uomo è rimasto per più di 2 ore sotto le macerie.