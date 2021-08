Morta per l’esplosione di una bombola a gas, era in vacanza in Puglia

Marta Macini era una turista di Monza ospite di un B&B in Puglia. L’esplosione di una bombola a gas le è costata la vita

Non ce l’ha fatta purtroppo la donna che era stata ferita a causa dell’esplosione di una bombola a gas in un bed & breakfast in Salento. Manuela Mancini, questo il nome della vittima, era di Monza ma si trovava a Borgagne in Puglia per trascorrere le ferie.

La Mancini era stata tradotta all’ospedale di Lecce dopo l’incidente, per essere poi trasferita al Centro Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi dove è deceduta. L’incidente è ora sotto indagine dei carabinieri di zona per capire cause e responsabilità.