Antonio Sciuto, ricercato per l’omicidio della ex fidanzata: trovato impiccato ad un casolare

Antonio Sciuto, il 38enne ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26 anni, è stato trovato impiccato ad un casolare nelle campagne di Trecastagni.

L’uomo è stato trovato impiccato a una parete di un casolare di una campagna di contrada Trigona di proprietà di un suo familiare. Le ricerche all’interno sono state avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento, nelle vicinanze, della Fiat 500 che Sciuto aveva noleggiato e che la notte scorsa aveva usato per recarsi a commettere l’omicidio ad Acitrezza. Nella vettura sono stati trovati altri 28 proiettili di una pistola calibro 7,65, dello stesso tipo utilizzata per commettere l’omicidio. L’uomo non aveva il porto d’armi.