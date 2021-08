Afghanistan, G7: Biden conferma ritirata entro 31 agosto, Ue chiede tempo

Il G7 straordinario convocato per discutere il tema relativo alla crisi in Afghanistan si è appena concluso. I rappresentanti dei Paesi partecipanti si sono confrontati in video-conferenza al fine di ottenere una “una risposta coordinata” secondo le dimensioni “umanitaria, di sicurezza e politica”. La priorità attualmente è quella di completare le operazioni di evacuazione dei civili che hanno collaborato con Stati Uniti e alleati, seppure il tempo stringa.

I rappresentanti di Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Unione Europea hanno discusso in video-conferenza della crisi in Afghanistan nel corso del G7 straordinario convocato dal Premier britannico Boris Johnson in data odierna. Un tema di primaria importanza, oltre che una corsa contro il tempo. I talebani, infatti, hanno fissato al 31 agosto prossimo la scadenza entro cui tutte le truppe dovranno lasciare Kabul. Il presidente americano Joe Biden ha confermato che tale richiesta verrà rispettata, mentre dall’Ue richiede l’estensione. L’obiettivo è garantire la sicurezza ed il trasferimento di coloro che negli ultimi vent’anni hanno collaborato con gli alleati e potrebbero essere in pericolo.

Gli obiettivi del G7

I Paesi partecipanti al G7 odierno, convocato per discutere il tema relativo all’Afghanistan, si sono impegnati a delineare una “cornice di azione internazionale” per “una risposta coordinata” alla crisi secondo tre dimensioni: “umanitaria, di sicurezza e politica”. La priorità del vertice, in base alle prime indiscrezioni emerse, consiste “nella volontà di ribadire il sostegno alla popolazione afghana e il supporto allo ‘statement’ del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 16 agosto”. I temi in agenda quest’oggi, in particolare, sono: “coordinamento degli aspetti operativi“, con particolare riferimento “alle operazioni di evacuazione e alla situazione umanitaria”; “coordinamento dell’approccio con il futuro governo afghano, in linea con gli interessi condivisi dei membri del G7″.

L’obiettivo principale, viene spiegato, “resta la protezione dei civili e garantire il funzionamento sicuro dell’aeroporto di Kabul fino al completamento delle evacuazioni”. È “indispensabile” creare un accesso umanitario “pieno, sicuro e senza ostacoli delle Organizzazioni Internazionali al Paese” ed è “necessario” inoltre “che sia garantita la sicurezza dei cittadini afgani e internazionali vulnerabili e la prevenzione di una crisi umanitaria”.

G7 Afghanistan, Biden conferma: “Evacuazioni entro il 31 agosto”

Joe Biden – il cui intervento al G7 è durato sette minuti – ha confermato la ritirata delle truppe americane entro il 31 agosto, data dell’ultimatum dei talebani. I rappresentanti dell’Emirato islamico, infatti, hanno minacciato ripercussioni in caso in cui ciò non avvenga, oltre a invitare il popolo afghano a restare, promettendo di non dare la caccia a nessuno. “Penso che abbiamo le capacità per rispettare la data del 31 agosto. Sul fronte dell’evacuazione continuiamo a fare progressi, diverse migliaia di americani sono stati già evacuati e negli Usa metteremo più basi a disposizione dei rifugiati afghani. L’obiettivo è portare via 20 mila persone entro la fine della settimana. Gli Usa porteranno via tutti gli americani che vogliono lasciare l’Afghanistan”. Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca nel corso di un briefing della stampa.

G7 Afghanistan, l’Ue chiede tempo

L’Unione Europea e gli altri alleati, al contrario, vorrebbero ulteriore tempo per portare avanti le operazioni di evacuazione. “Lavoriamo col G7 per un approccio comune sull’Afghanistan. L’evacuazione in sicurezza dei nostri cittadini e dei collaboratori locali resta la priorità immediata“. Lo ha detto nella giornata di oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Dobbiamo anche preparare il terreno per un impegno del G7 più ampio e un’azione internazionale coordinata a supporto degli afghani e per evitare la recrudescenza del terrorismo“. La presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, inoltre, ha annunciato un aumento del contributo europeo. Esso consisterà in 200 milioni di euro, che verranno prelevati direttamente dal budget comunitario al fine di dare supporto umanitario ai cittadini afghani in difficoltà.