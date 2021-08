Afghanistan, USA al G7: «Ci ritiriamo per rafforzarci in Asia orientale»

Il ritiro degli USA dall’Afghanistan si potrebbe spiegare con l’impegno degli americani per un «indo-pacifico libero e aperto». A spiegare la decisione presa dagli USA è Francesco Sisci, sinologo e professore di geopolitica, all’Adnkronos. La partecipazione di Joe Biden e degli Stati Uniti al G7 viene così spiegato: «Il vero messaggio che l’America vuole mandare è: noi usciamo dall’Afghanistan, ma ci rafforziamo in Asia orientale». L’America, così facendo, afferma il sinologo, vuole sottolineare e ribadire il supporto all’Asia «contro la Cina».

La posizione dell’Italia

Nel corso del G7, sostiene Sisci all’Adnkronos, il Presidente degli Stati Uniti cercherà di far salire a bordo anche gli Stati europei. «Giappone, Canada e Regno Unito ci sono sempre. Il problema sono Germania, Francia e Italia» spiega. Italia che, quindi, si trova a dover «decidere se prendere una sua posizione chiara, forte, nel G7 oppure uscire da questo consenso e andare da sola». L’apporto che l’Italia potrebbe dare, afferma Francesco Sisci, riguarda «probabilmente l’invio di navi».

Quanto accaduto in Afghanistan è stato fonte di delusione poiché «eravamo convinti che la nostra presenza avrebbe fermato anche il terrorismo islamico da noi». «In realtà – conclude il sinologo – in Asia la questione del terrorismo islamico non è mai stato un problema esistenziale. Era ed è, invece, molto più importante il problema della Cina»