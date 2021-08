Afghanistan, Conte ribadisce: «No alternative a dialogo con talebani»

Conte torna a ribadire come non vi siano alternative al dialogo con i talebani e poi risponde a chi lo definisce «avvocato dei tagliagole».

Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, torna a ribadire la sua posizione sull’Afghanistan e sui talebani. «Nell’ambito di ampio ragionamento – afferma Conte – ho detto che la situazione non contempla altre soluzioni che non sia il dialogo con ii talebani».

Non ci sono alternative

«Non abbiamo alternative» ribadisce il Presidente del M5S. E aggiunge: «Se non quella di creare nell’ambito della comunità internazionale una pressione che costringa i talebani al dialogo per assicurare protezione alle persone».

Giuseppe Conte risponde anche a chi lo ha definito «avvocato dei tagliagole». «Sono stato tacciato di essere l’avvocato dei tagliagole – afferma – il fiancheggiatore dei talebani. Finiamola di fare gli scienziati, i premi Nobel della geopolitica». Infine, su Draghi: «Un impegno verrà anche dal G20, sono in buona compagnia. Fa bene Mario Draghi ad insistere su questo formato che è l’unico che possa dare risultati».