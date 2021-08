Previsioni Meteo domani mercoledì 25 | nuvole con piogge

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 25 agosto. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro cieli instabili con possibili rovesci. Al sud addensamenti in aumento nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 25 agosto

Nord:

Nubi sparse inizialmente su gran parte del nord, con piogge o brevi rovesci fino metà mattina su Piemonte, Lombardia ed Emilia romagna mentre da metà mattina e nel pomeriggio isolati rovesci o temporali saranno probabili sui rilievi liguri e su Valle d’aosta, Trentino-alto adige, alpi piemontesi e lombarde; prevalenti schiarite su Friuli-venezia giulia e pianura padana specie dalla tarda mattina, in estensione anche alla Liguria dal tardo pomeriggio/sera.

Centro e Sardegna:

Nubi anche intense sulla Sardegna orientale con brevi rovesci o temporali associati da metà mattina e nel pomeriggio, prevalente soleggiamento sul resto dell’isola; molte nubi con rovesci e temporali sparsi su Marche e Abruzzo in definitiva attenuazione serale, nuvolosità più frammentata sul resto del centro con maggiori schiarite su coste e immediato entroterra e fenomeni comunque più occasionali sulle rimanenti aree, in miglioramento tardo pomeridiano su Toscana, Umbria e alto Lazio e in estensione serale anche al restante settore laziale.

Sud e Sicilia:

Su nord Calabria e restanti regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci e temporali sparsi su Molise, Puglia, appennino campano e lucano e solo occasionali sulle rimanenti aree, in definitivo miglioramento serale a eccezione della Puglia meridionale; poche nubi e prevalente soleggiamento su Sicilia e restante Calabria con qualche nube in più e brevi piovaschi associati durante le ore centrali sui rilievi calabresi e della Sicilia settentrionale.

Temperature:

Minime in aumento su pianura veneta e lombarda e sui settori est di Sicilia ed Emilia-romagna, in lieve calo al centro peninsulare e su Molise e Puglia garganica; massime in calo su Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise, appennino campano, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Romagna e Friuli-venezia giulia, in aumento su Alto adige, ovest Saredgna, Umbria e Toscana meridionale.

Venti:

Moderati da nord-est con locali rinforzi su coste e immediato entroterra dell’alto adriatico e in graduale attenuazione; deboli settentrionali o dai quadranti orientali sul resto del nord; deboli settentrionali con locali rinforzi su Sardegna, centro peninsulare, Molise e Puglia; deboli variabili su Sicilia e resto del sud.

Mari:

Poco mossi o localmente mossi ionio settentrionale e tirreno; mediamente mossi i restanti mari e anche localmente molto mosso al mattino l’alto adriatico, con moto ondoso in diminuzione su alto adriatico, mar ligure e stretto di Sicilia.