Si schianta contro l’auto che stava arrivando nell’altra direzione sul raccordo autostradale di Pinerolo: tre feriti

Sangue sulle strade piemontesi. Una grave disattenzione ha provocato tre feriti, ma il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave osservando la dinamica. Un uomo di 63 anni, infatti, ha preso il raccordo per l’autostrada all’altezza di Pinerolo contromano. L’uomo di Bricherasio era alla guida della sua Hyunday quando si è trovato davanti una Volkswagen Touran con a bordo due ragazzi, lei 23 e lui 30 anni di origini cinesi ma residenti nella cittadina piemontese di Cuneo. Lo schianto è stato inevitabile ma per fortuna ha provocato “soltanto” feriti.

Schianto frontale, tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte allo svincolo di Candiolo sulla Torino-Pinerolo. I tre feriti non sono gravi ma le auto sono distrutte. I medici e i sanitari del 118 sono arrivati prontamente sul luogo dell’incidente ed hanno provveduto ai primi soccorsi per poi trasferire i tre feriti all’ospedale San Luigi di Orbassano.

Leggi anche > Attacco suicida vicino all’aeroporto di Kabul: 11 morti e decine di feriti

Sul posto poi sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di zona e i vigili del fuoco per intervenire sui mezzi coinvolti nell’incidente. Va ricostruita la dinamica mentre ancora non è stato chiarito come mai il 63enne si è trovato contromano in autostrada.

Leggi anche >Modella posa vicino a un Leopardo e viene attaccata dal felino: è grave

Sarà stato il buio o una semplice distrazione che sarebbe stata fatale se solo la dinamica fosse stata diversa. I casi di persone che si trovano contromano in autostrada sono aumentati negli ultimi anni in Italia.