Beautiful, anticipazioni venerdì 27 agosto: il piano di Quinn contro Brooke

Come di consueto nel primo pomeriggio di venerdì 27 agosto andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Arrivata in Italia nel 1990 su Rai 2 per poi approdare in casa Mediaset nel 1994, Beautiful ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori diventando una delle soap opera più longeve e apprezzate del nostro paese. Inoltre la serie statunitense è stata distribuita in circa 100 paesi in tutto il mondo arrivando a ottenere una media di 35 milioni di telespettatori al giorno.

La scoperta di Ridge

Bill ha dichiarato i suoi sentimenti a Brooke, la quale ha rivelato di essere profondamente legata al magnate. Nonostante ciò la Logan ha aggiunto di aver appreso che l’uomo giusto per lei è Ridge con cui ha intenzione di ricostruire tutto ciò che è andato perso. Purtroppo proprio il Forrester ha origliato la conversazione tra i due non arrivando ad ascoltare fino in fondo e andando via furioso convinto che Brooke abbia intenzione di tradirlo. Per questo motivo l’uomo deciderà di recarsi dall’unica donna realmente innamorata di lui: Shauna. Come risolverà questo equivoco Brooke?

Il successo del piano di Quinn

Ridge raggiunge la Villa, pronto a concedersi a Shauna con l’obiettivo di non pensare a quanto ha appena sentito. Nel frattempo, Quinn saputa la notizia non può che esserne contenta visto il raggiungimento del suo obiettivo: allontanare il Forrester e la Logan.

LEGGI ANCHE—>Beautiful, avete mai visto la moglie di Ronn Moss? Ecco chi è la bellissima

Brooke è ignara di tutto

Proprio la Fulton ha spinto Bill tra le braccia di Brooke e visto il successo del suo piano si reca alla Spencer Pubblications, dove però scopre che la Logan ha rifiutato il magnate. Nonostante ciò non si perde d’animo, visto che Ridge si trova con Shauna mentre Brooke è in camera in attesa che ritorni il Forrester, ignara di quanto stia accadendo.