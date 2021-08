Va al centro commerciale in bici e muore: aveva solo 11 anni

Tragedia a Bovalino, nella Locride. Un bambino di 11 anni, Giovanni Nirta, originario di San Luca, è morto in un incidente stradale

Una tragedia si è consumata a Bovalino, nella Locride, nella serata di ieri. A perdere tragicamente la vita in un incidente è stato un bambino di soli 11 anni. Giovanni Nirta era originario di San Luca ma viveva con la famiglia a Bovalino, dove è stato vittima di un incidente stradale. Il piccolo era in sella alla sua bici e si stava recando al centro commerciale che si trova nella zona periferica. Un’auto ha travolto il piccolo mentre usciva dal parcheggio del centro commerciale. Nirta non ha avuto scampo. Le condizioni dell’undicenne sono apparse subito disperate.

Esce con la bici e muore

L’intervento dei sanitari del 118, subito accorsi nel luogo dell’incidente, non è valso a nulla. L’undicenne è morto per le gravi lesioni subite durante il trasporto all’ospedale di Locri. Non c’è stata nemmeno la possibilità di tentare qualcosa nel nosocomio calabrese.

Intanto i due veicoli sono stati sequestrati in attesa che si faccia luce sulla dinamica dell’incidente. Tutto è ancora da chiarire ma resta la tragedia per la famiglia della locride.

Per quanto riguarda il bilancio dei primi sei mesi dell’anno, sono stati 48 gli incidenti stradali plurimortali con 105 vittime. Si è trattato di 43 incidenti con 2 morti, due con 3 morti, due con 4 morti, uno con oltre 4 vittime. Sono stati invece 97 i feriti, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Asaps, l’associazione sostenitori della Polizia stradale.