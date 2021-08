Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele: «Valutazione clinica approfondita»

Berlusconi torna al San Raffaele di Milano per dei controlli approfonditi. L’ex premier aveva contratto il Covid lo scorso anno

Silvio Berlusconi è ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano, da ieri pomeriggio, per alcuni controlli post coronavirus. L’ex premier, infatti, lo scorso anno aveva contratto il morbo. Berlusconi era già stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato di nuovo in ospedale a metà maggio per eseguire altri check up a causa degli strascichi lasciatigli dopo aver contratto il Covid l’anno scorso.

Secondo l’entourage di Berlusconi, come riporta anche Adnkronos, il ricovero è dovuto a una «valutazione clinica approfondita».