Carfagna:«L’obbligo vaccinale non è un tabù, cittadini non si comportino da bambini»

La ministra per il Sud Mara Carfagna dice la sua sull’obbligo vaccinale:«Quella parte del Paese che ancora mugugna contro il vaccino è chiamata a fare il suo dovere»

La ministra per il Sud Mara Carfagna, in un colloquio con Il Giornale, dice la sua sull’obbligo vaccinale. «Quella parte del Paese che ancora mugugna contro il vaccino è chiamata a fare il suo dovere. L’obbligo vaccinale, soprattutto per alcune categorie, non è un tabù, e tuttavia mi chiedo: ma davvero una parte degli italiani vuole essere trattata come un bambino? Non capiscono che vaccinarsi è il solo modo per evitare una nuova crisi, fatale per l’Italia? Fino a che punto arriva il loro egoismo? La cittadinanza è fatta anche di doveri, non solo di diritti», dice.

Leggi anche:—>Afghanistan, Guerini:«Siamo sgomenti davanti alle vittime di questi indegni attentati»

Per quanto concerne i rapporti interni al centrodestra, soprattutto con la Lega, anche inerenti il suddetto tema, afferma:«Restano distanze che vanno colmate. Forze che si propongono di governare insieme il Paese non possono alimentare incertezze su questo argomento».