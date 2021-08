Tragedia in montagna, alpinista muore davanti agli occhi della sorella

Marco e sua sorella Eleonora sarebbero usciti fuori dal tracciato e sbagliato percorso. Il 48enne è precipitato per circa 50 metri.

Una nuova tragedia in montagna. Marco Sardelli, 48 anni, è morto davanti agli occhi di sua sorella Eleonora dopo essere precipitato durante la salita alla «Via del buco» sul Lagazuoi. A dare l’allarme è stata la sorella stessa la quale, alla centrale del Suem, racconta che suo fratello, con cui era legata in cordata, ha fatto un volo di diversi metri.

L’incidente

Stando alle prime informazioni raccolte, il fratelli Sardelli sarebbero usciti fuori dal tracciato e sbagliato il percorso. Dopo essersi accorto dell’errore, il 48enne si sarebbe fatto calare dalla sorella, ma qualcosa deve essere andato storto. La vittima, infatti, è precipitato per circa 50 metri. I soccorritori hanno raggiunto Eleonora Sardelli, mentre un altro tecnico ha raggiunto Marco Sardelli ormai privo di vita. L’eliambulanza ha dovuto aspettare che il vento diminuisse per poter portare Eleonora Sardelli al campo base. Solo in un secondo momento, l’elicottero è tornato in parete per recuperare la salma.

Marco Sardelli era un dirigente del Comune di Milano, nel dettaglio era responsabile dell’Unità controllo economico patrimoniale e consolidato del Comune. Marco è morto il giorno prima del suo compleanno.