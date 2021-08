La teoria secondo cui tale farmaco possa proteggere dal Covid e sostituire il vaccino si sta diffondendo anche in Italia tra i no-vax.

Boom di avvelenamenti negli Stati Uniti tra i no-vax che stanno sponsorizzando l’uso di Ivermectina, antiparassitario solitamente utilizzato sugli animali, per combattere il Covid-19. Si sta diffondendo anche in Italia la teoria secondo cui tale farmaco aiuterebbe a combattere il Coronavirus se usato come terapia domiciliare.

Negli USA si è registrato un aumento di 28 volte nel mese di agosto dell’uso del farmaco rispetto al periodo che precede la pandemia. A porre l’attenzione su questi numeri è il CdC che, sul proprio sito, ha inoltre fatto notare un aumento nelle segnalazioni di avvelenamento o di ricoveri per effetti collaterali legati all’uso del farmaco.

«Non siete mucche»

Netta la presa di posizione della FDA che non ha riconosciuto l’Ivermectina come un farmaco utile nella battaglia contro il Covid-19. Ed è stata la stessa FDA a scrivere in un tweet: «Non siete dei cavalli. Non siete mucche. Seriamente, a tutti. Smettetela».