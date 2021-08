I due, che avevano riferito al medico curante di aver fatto dei tamponi antigenici risultati negativi, pensavano di avere una bronchite

Erano risultati positivi dopo essersi recati all’ospedale Bentivoglio di Bologna. Così due anziani, una coppia di circa 70 anni, hanno ben pensato di lasciare l’ospedale. Credevano di potersi curare meglio a casa e sono andati via, intorno alle 13: “Una volta fatto la Rx al torace – ha detto all’AGI Grazia Pecorelli direttore dell’unità operativa complessa che gestisce uno dei pronto soccorso da Bentivoglio a Porretta – il referto radiologico era talmente evidente che il radiologo appunto si è posto il dubbio che non si trattasse piuttosto di una malattia da Covid. Lo dico perchè una semplice radiografia può anche risultare negativa al Covid”.

Bologna, gli anziani scappano dall’ospedale

I due anziani sono stati presi in carico come pazienti fortemente sospetti al covid; sono stati sottoposti a tampone molecolare che è arrivato in tempi molto rapidi. Inoltre, avendo dei sospetti i medici hanno pensato di incrociare i dati con lo scambio gassoso, degli esami del sangue, e delle lastre radiografiche al torace.

Quando però la dottoressa si è recata in sala d’attesa per comunicare ai due anziani che andavano tenuti sotto controllo, erano spariti.

Erano convinti di avere solo una bronchite e hanno pensato di curarsi a casa sena attendere l’esito degli esami. Poi sono stati allertati i carabinieri ma non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine perchè è stato uno dei medici del pronto soccorso a scovarli a casa, tranquilli di potersi curare tra le mura domestiche.