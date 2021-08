Toscana, la denuncia di Giani: “I sanitari no vax sono 4500”

Vaccini: Giani, in Toscana con 4.500 medici e infermieri no vax. Partite prime lettere sospensione per loro

Si allarga l’attenzione delle istituzioni sui no vax. In particolare si cerca di dare la precedenza ai settori dove già si era provveduto all’obbligo del vaccino dato il tipo di lavoro. L’occhio istituzionale è focalizzato sui sanitari. In giornata il governatore della Toscana Giani ha affermato che i sanitari no vax in regione sono 4500. Un numero importante. Giani ha inoltre provveduto ad annunciare che partiranno le prime sospensioni dal servizio per costoro: “Stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari no vax che in Toscana sono circa 4.500. Chi non intende vaccinarsi non può prendersi cura degli altri”.

Toscana, Giani contro i no vax

Sono le parole chiare del presidente della Regione Eugenio Giani sui social. La Toscana è pronta ad intervenire contro i sanitari non favorevoli al vaccino anti-Covid-19. I sanitari al cospetto del personale scolastico, altra categoria lavorativa nell’occhio del ciclone istituzionale in merito ai vaccini, sembrano essere molti di più tra coloro che non sono favorevoli al vaccino anti-covid.

“Lotterò fino alla fine con coloro che non si vogliono fare il vaccino. Il nostro è un atteggiamento di assoluto rispetto fino al 30 settembre – ha aggiunto Giani – dopo tiriamo le somme della nostra campagna vaccinale e chi non ha fatto il vaccino non ha più scuse“.

Una sorta di ultimatum di Giani per i sanitari e non solo: “Dopo quella data – ha detto – chi non ha fatto il vaccino sta a casa: queste persone non si provino a venire nei luoghi pubblici perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell’economia e nell’interesse di una comunità che vuole superare l’emergenza sanitaria”.