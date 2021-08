Rifiuta vaccino e contrae Covid: scrive lettera a medici dell’ospedale in cui si scusa

Un uomo che è stato ricoverato con una seria polmonite scrive una lettera ai medici dell’ospedale:«Ho sbagliato due volte, perché ho infettato anche i miei familiari».

Un uomo non voleva vaccinarsi contro il Coronavirus pensando che rispettare le norme anti contagio sarebbe bastato, ma è finito in ospedale con una seria polmonite da Covid. Durante il periodo in nosocomio ha scritto una lettera ai medici dell’ospedale in cui chiede loro scusa.

L’Asl di Biella ha diffuso la lettera, rispettando l’anonimato dell’uomo. «Vi voglio ringraziare» sono le parole del paziente, ricoverato (e ora dimesso, ndr) nel reparto Malattie Infettive-Pneumologia dell’ospedale di Ponderano (Biella), «per le cure e le attenzioni prestatemi. Lo so che per voi questo rappresenta il vostro lavoro, che fate con passione, e io sono un vostro paziente. Mi sento però in dovere di chiedervi scusa, e soprattutto di scriverlo, perché erroneamente pensavo di stare attento alle precauzioni anti Covid e che, in questo modo, sarei stato sempre bene».

«Pensavo: ‘Il vaccino non mi serve, lasciamolo fare a chi ha paura di ammalarsi’. Mi sbagliavo due volte. La prima, perché se avessi fatto il vaccino non mi sarei ammalato così e forse non mi avrebbero ricoverato; la seconda, perché non avrei infettato i miei familiari e non li avrei obbligati a stare in casa. Gli errori servono per crescere. Sicuramente a tutte le persone che conosco consiglierò vivamente di vaccinarsi, raccontando loro l’esperienza passata e il ‘dovere’ di non ammalarsi», ha chiosato il paziente.