Va a fare una passeggiata ma non torna più: Federico disperso da oltre 24 ore

Federico Lugato, di Mestre, era uscito per fare una camminata ma non è più tornato. L’uomo è disperso da ieri, 26 agosto

Federico Lugato, 39 anni, di Mestre, ma residente a Milano, era uscito per una camminata ma non è più tornato. Da ieri sera, 26 agosto, il Soccorso Alpino lo sta cercando. Federico era andato via ieri mattina per fare una camminata lungo il percorso ad anello che va da Pralongo a Forno di Zoldo, va su a Colcerver e poi giunge al Bivacco Baita Angelini, nella catena Tamer-San Sebastiano.

L’uomo aveva detto alla moglie che sarebbe tornato per ora di pranzo. Intorno alle 17, dopo aver aspettato invano, la donna ha fatto partire le ricerche. Le squadre stanno cercando l’uomo con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, e si sta provando a semplificare le aree di ricerca risalendo tramite cellulare dell’uomo alla possibile zona in cui potrebbe essere. Il suo telefonino squilla a tratti e dà libero.

Oggi, 27 agosto, l’elicottero ha portato di nuovo in quota i soccorritori lungo il sentiero ad anello. Federico è vestito con pantaloni corti grigi o verdi, felpa blu, t-shirt rossa o viola, e chiunque lo avesse visto o avesse sue notizie è pregato di chiamare i carabinieri. Sul posto unità cinofile, droni, vigili del fuoco e soccorso alpino.