Covid, 4.700 positivi dopo festival in cui per accedere ci voleva Green Pass

4.700 persone sono risultate positive al Covid e la loro positività sembra legata al Boardmasters Festival, evento di musica e surf svoltosi in Cornovaglia dal 10 al 15 agosto scorsi

Sono 4.700 le persone positive al Covid 19 dopo un festival tenutosi in Cornovaglia ( il Boardmasters Festival) dal 10 al 15 agosto. Si tratta, nello specifico, di un evento di musica e surf. Secondo le autorità sanitarie le 4.700 persone positive hanno confermato di aver preso parte al festival o di essere comunque legate in qualche modo a esso. Tra i positivi, tre quarti hanno tra i 16 e i 21 anni, di cui 800 vivono in Cornovaglia, altri sono invece sparsi per il Regno Unito.

Il consiglio della Cornovaglia aveva valutato di cancellare Boardmasters, a cui hanno preso parte 50mila persone, ma poi hanno optato per lo svolgimento dell’evento rispettando tutte le misure di sicurezza. Ai partecipanti con più di 11 anni hanno chiesto l’equivalente del Green pass, versione inglese. Per ottenere il green pass bisognava aver fatto la seconda dose di vaccino da 15 giorni, o un test negativo al tampone nelle 24 ore prima dell’evento. Si consigliava di indossare la mascherina, ma non era obbligatorio. Tutti i partecipati, una volta dentro, hanno dovuto sottoporsi a tampone.

Un portavoce del festival ha detto che hanno utilizzato tutte le «misure di gestione del rischio al di là delle linee guida nazionali» e hanno rilevato «oltre 450 persone che altrimenti sarebbero state a rischio di trasmettere il virus e, di conseguenza, non hanno partecipato al nostro sito di Watergate Bay o hanno lasciato il festival in anticipo. Nessun evento è in grado di eliminare del tutto il rischio».