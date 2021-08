Roma esclusa da Eurovision, gaffe dell’assessora:«90% della gente non sa neppure cosa sia»

La Responsabile ai Grandi Eventi del Campidoglio, Veronica Tasciotti scrive così sul suo profilo fb ma forse dimentica che a vincere l’Eurovision quest’anno è stata una band romana, i Maneskin

Incredibile gaffe dell’assessora ai Grandi Eventi Veronica Tasciotti che sul suo profilo fb privato ha postato:«Da oggi tutti esperti di grandi eventi, di Eurovision che il 90% delle persone non sa neanche cosa sia, di altezze e carichi dei pesi, di bid book e di impianti». La gaffe è però davvero clamorosa, perché l’Eurovision, che a detta dell’assessora non conosce quasi nessuno, è la competizione più importante di musica a livello europeo e lo scorso maggio l’hanno vinta i Maneskin, band romana già vincitori del Festival di Sanremo 2021. Della vittoria del gruppo si è parlato per settimane.

Ancora oggi si parla dell’Eurovision, ma stavolta in negativo, poiché Rai e European Broadcasting Union hanno scartato Roma come possibile luogo in cui svolgere l’evento poiché non si sono trovate strutture adatte. Le finaliste sono infatti Milano, Torino, Bologna, Pesaro e Rimini. La stessa Tasciotti aveva spiegato giorni fa che «l’unica rispondente a tutti i criteri tecnici era la Fiera di Roma la cui altezza del soffitto per qualche metro, purtroppo non era conforme allo standard richiesto. Gli organizzatori ci hanno scritto complimentandosi per la bontà della nostra proposta e per l’impegno profuso nel cercare una soluzione alternativa, che purtroppo, in termini di impianti, non c’era».

Quando la sindaca Raggi ha premiato i Maneskin in Campidoglio, aveva detto che Roma sarebbe stata «il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida», e la stessa band lo auspicava:«sarebbe bello se l’Eurovision si svolgesse a Roma, noi continuiamo a crederci». Purtroppo, però, non è andata così. Il candidato Pd Roberto Gualtieri ha commentato così l’esclusione.«Un’altra prova di superficialità e inefficienza dell’amministrazione Raggi. Il Palazzo dello Sport dell’Eur avrebbe avuto, con qualche adattamento, le caratteristiche necessarie, ma non è stato incluso nella lista del Comune di Roma».

Anche Carlo Calenda, candidato al Campidoglio con la sua lista civica aveva commentato:«L’esclusione dall’Eurovision dimostra quanto Roma sia stata trattata male, trascurata e ridimensionata dall’amministrazione Raggi». Tasciotti aveva replicato alle polemiche dicendo di aver lavorato giorno e notte a una soluzione e questo nonostante, a sua detta, «il 90% delle persone non sa neanche cosa sia» l’Eurovision.