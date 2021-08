42enne incinta all’ottavo mese folgorata mentre sta facendo una doccia

Una donna di 42 anni, incinta all’ottavo mese, è rimasta folgorata mentre stava facendo una doccia in circostanze ancora da chiarire. È grave

Una donna di 42 anni di Mesagne (Brindisi) è rimasta folgorata mentre stava facendo una doccia. Il marito ha allertato i soccorsi, poiché era in casa in quel frangente. Portata in ospedale, l’hanno sottoposta a parto cesareo e il bimbo non rischia la vita, mentre la donna è grave, ricoverata all’ospedale Perrino di Brindisi.

L’incidente è avvenuto ieri, giovedì 26 agosto, quando una scarica elettrica ha folgorato la donna mentre faceva la doccia. In quel momento il marito era in casa e ha subito chiamato aiuto. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Mesagne per scoprire che cosa abbia causato la scarica di energia elettrica.