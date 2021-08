Bollettino coronavirus 30 agosto: 4.257 contagi, 53 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 4.257 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.959 Sono invece 53 le vittime in un giorno, rispetto alle 37 di ieri. Sono 109.803 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 223.086. Il tasso di positività è del 3,88%, in aumento rispetto al 2,67% di ieri. Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.534.499, i morti 129.146. I dimessi e i guariti sono invece 4.263.960, con un incremento di 3.854 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 141.393, con un incremento di 346 casi nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 1.600 i nuovi positivi, 9 i morti

Sono 1.600 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale al 14,3% ieri era al 10%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 casi. I guariti sono 526 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto, uno il 29 agosto e 7 il 28 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 947 i ricoverati, 33 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 116 otto in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Agrigento 0, Enna 105.

In Toscana altri tre decessi

In Toscana sono 270.882 i casi di positività al Coronavirus, 348 in più rispetto a ieri (335 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico). Tra i nuovi casi l’età media è di è di 38 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Si registrano purtroppo altri 3 decessi – 2 uomini e una donna con un’età media di 82,3 anni e le cui province di residenza soni Firenze, Livorno e Arezzo – che portano il totale a 7.008. Continua a salire il numero dei ricoverati: sono in tutto 478, 6 in più rispetto a ieri, di cui 54 in terapia intensiva, 1 in più. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 252.458 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.416, -1,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.938 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 11.853 (40 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 74 casi in più rispetto a ieri, Prato 39, Pistoia 39, Massa Carrara 23, Lucca 25, Pisa 34, Livorno 43, Arezzo 20, Siena 30, Grosseto 21.

In Emilia-Romagna 546 nuovi casi e altri sette morti

Terapie intensive stabili ma dieci pazienti in più ricoverati nei reparti Covid, 546 nuovi casi di coronavirus in regione e altre sette vittime, tra cui – il più giovane – un 61enne nel Modenese. È il bilancio odierno del bollettino pandemico in Emilia-Romagna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri), 420 quelli negli altri reparti Covid (+10). Le vittime sono uno in provincia di Parma (una donna di 82 anni), quattro nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 61, 85, 94 e 98 anni), uno a Bologna (un uomo di 83 anni) e uno in provincia di Rimini (una donna di 71 anni). Quanto ai contagi giornalieri, i 546 casi sono stati individuati da poco più di 12mila tamponi, età media 37 anni. Sul territorio, in testa per circolazione del virus Modena con 160 casi, seguita da Rimini (66) e Bologna (64 più 9 del circondario imolese). Complessivamente i malati effettivi a oggi sono 16.109 (+95 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare.

Lazio, 321 casi, Roma a quota 171

“Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici, per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedì 23 agosto. 4 i decessi (-1), 478 i ricoverati (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 171”.

In Campania 186 positivi, 8 morti in 48 ore

Sono 186, in Campania, i casi positivi al Covid su 5.196 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, durante il quale il numero dei test effettuati è più basso, risulta di conseguenza più elevato il tasso di incidenza che, infatti, passa dal 2,75% di ieri al 3,57% di oggi. Aumenta di netto il numero dei decessi, otto nelle ultime 48 ore, più un morto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali continua a restare stabile la situazione dei ricoveri nelle terapie intensive, 18 (-1), mentre sono aumentati a 366 (+8) i posti letto occupati in degenza.

Lombardia, 140 nuovi positivi e 1 morto

Sono 140 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, mentre è uno il morto nelle ultime 24 ore che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.915. Lo rende noto Regione Lombardia. A fronte di 9.522 tamponi effettuati, la positività si attesta all’1,4%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 48 (+3 rispetto a ieri), in rialzo anche i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (341, +9). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 42 di cui 18 a Milano città, Bergamo 12, Brescia 30, Como 3, Cremona 8, Lecco 3, Lodi 2, Mantova 6, Monza e Brianza 6, Pavia 7, Sondrio 5 e Varese 3.

In aggiornamento