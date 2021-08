Incendio a Milano, Torre dei Moro in fiamme: si cerca la causa nel sistema antincendio

Nel pomeriggio di domenica 29 agosto intorno alle 17.30 c’è stato un incendio a Milano, presso la Torre dei Moro. Tutto il palazzo di quindici piani ha preso fuoco, ora si cercano le cause dell’incidente.

Milano, domenica 29 agosto, ore 17.30 circa: un incendio ha distrutto la Torre dei Moro in via Antonini. Subito le fiamme hanno ricoperto l’intero palazzo di quindici piani, non lasciando nemmeno un centimetro intatto. Fortunatamente non ci sono vittime ma solo feriti, che non hanno riportato gravi danni, bensì contusioni o leggere intossicazioni. La maggior parte delle famiglie dell’edificio era in vacanza.

Incendio a Milano, Torre dei Moro in fiamme: le cause

L’incendio che ha devastato la Torre dei Moro in via Antonini e che ha richiesto l’intervento di molteplici squadre di vigili del fuoco per l’opera di spegnimento, non ha fortunatamente causato la morte di nessuno. Circa la maggioranza delle famiglie che abita all’interno del palazzo era in vacanza, mentre la minoranza ha riportato solo lievi conseguenze.

Tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze si sono coinvolte diverse squadre che sono intervenute prontamente per risolvere il problema. Si sono dapprima impegnati a far evacuare l’edificio, delimitare la zona e solo dopo i vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere le fiamme.

Secondo quanto stabilito dalle indagini (ancora in corso) dei pm, il fuoco sarebbe partito da un appartamento sito all’ultimo piano. E da lì si sarebbe propagato in tutto l’edificio, arrivando fino ai piani più bassi. Tra le cause possibili, ci sarebbe il sistema antincendio. Impianto dal quale si sarebbero riscontrati problemi e criticità, in particolare all’altezza delle bocchette che si attivano manualmente. E non solo: gli inquirenti hanno riscontrato anche problemi ai pannelli di rivestimento del palazzo, realizzati, secondo loro, con un materiale non ignifugo.

LEGGI ANCHE—> Cade con il monopattino su un percorso ciclabile: in coma 13enne

Le dichiarazioni dei testimoni

L’incendio a Milano ha suscitato l’attenzione da parte di tutta la città e non solo. A raccontare poi dettagli riguardo all’incidente di domenica pomeriggio sono stati i testimoni, gli inquilini di diversi appartamenti dell’edificio.

LEGGI ANCHE—> Morta la gattina Nina tenuta incatenata per anni. Denunciato il proprietario

Molti hanno descritto l’episodio in una frazione di secondi, ricordando che sono corsi immediatamente fuori dal palazzo, procedendo per le scale, dove le fiamme non sono arrivate. In particolare un inquilino del 16° piano ha raccontato alla Polizia di come abbia avvertito il fumo e di come prontamente ha chiamato i vigili del fuoco e dato l’allerta agli altri vicini di casa.