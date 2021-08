Grattacielo Milano, rogo ancora “in fase di spegnimento”

L’incendio occorso ieri a Milano nel grattacielo di via Antonini è ancora in fase di spegnimento, come spiegano i vigili del fuoco

L’incendio occorso ieri a Milano, nel grattacielo in via Antonini è “ancora in fase di spegnimento”, come riportano i vigili del fuoco. Il sindaco Giuseppe Sala, ieri ha escluso vi siano vittime mentre ora la magistratura dovrà accertare la natura delle fiamme che pare si siano propagate dalla facciata, formata, a detta dei residenti, da materiale ignifugo.

Il comandante dei vigili del fuoco di Milano Giuliano Santagata, sentito da Repubblica, ha precisato:«La situazione attuale è che l’incendio formalmente ancora non è estinto completamente. Dentro la torre concretamente ci sarà ancora qualche focolaio che andrà verificato e spento. Mai vista in città una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustile».

Nel frattempo, nelle prossime ore, ci saranno dei controlli sulla struttura, per accertare i rischi. «Il rischio sarà verificato da uno strutturista. Noi diciamo per precauzione che adesso l’edificio è pericolante. Questa struttura è stata compromessa da un incendio e quindi potrebbe subire danni. La verifica sarà fatta nelle prossime ore, c’è qualche situazione di pericolo e questo non si può nascondere, ma nessuno può dire se cadrà il palazzo», ha chiosato il comandante.