Migranti, ancora sbarchi in Salento, Lampedusa allo stremo

Proseguono gli sbarchi sulle coste del nostro Paese, da Lampedusa al Salento, dove sono giunte 125 persone su 2 barconi

Sabato scorso a Lampedusa sono arrivate 13 imbarcazioni e complessivamente 820 persone. L’hotspot è allo stremo, ci sono più di 1000 persone e la capienza massima è di 250. Ieri mattina, domenica 29 agosto, 375 persone sono state portate da Lampedusa a Pozzallo. Tra questi, 328 uomini e 45 donne, e 2 minorenni.

Le persone sbarcate sono tutte negative al Covid e saranno mandate in centri non siciliani per completare il periodo di isolamento come ha spiegato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Non si sa ancora quali saranno le destinazioni finali.

Leggi anche:—>Marce no mask, l’organizzatore è in rianimazione: rischia di morire a causa del Covid-19

Ci sono diversi migranti che hanno bisogno di cure mediche per ferite che risalgono alle fasi di detenzione nelle “connection house”, prima di partire per l’Italia, e anche per altre malattie. A monitorare la situazione sanitaria, la sanità marittima Usmaf.

Leggi anche:—>Covid, salgono contagi in India: oltre 45mila casi e 460 morti in un giorno

Nel frattempo ieri, 125 migranti sono sbarcati a Santa Maria di Leuca (Lecce), scortati dalle Fiamme Gialle. Salgono a mille i migranti arrivati in Salento da giugno a oggi. Tra i migranti arrivati a Leuca, una donna tunisina, 74 egiziani tra cui 23 minorenni, 7 afghani, 15 siriani e altri provenienti da Yemen, Kazakistan e Iran.