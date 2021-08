Fiamme Gialle sequestrano 1,5 kg di cocaina, in manette congolese “ovulatore”

La Guardia di Finanza di Capodichino (Napoli) ha arrestato un uomo congolese “ovulatore”. Voleva portare in Italia 1,5 kg di cocaina

Le Fiamme Gialle hanno scoperto e arrestato un uomo di 45 anni originario del Congo che stava cercando di portare in Italia 1,5 kg di cocaina usando la tecnica dei body packers. L’uomo è finito in manette per traffico internazionale di stupefacenti. Era arrivata a Napoli con un volo da Johannesburg (Sudafrica) e stava per lasciare l’aeroporto quando i finanzieri lo hanno bloccato e sottoposto a controlli.

I finanzieri si sono insospettiti per le spiegazioni vaghe dategli in merito alle ragioni del viaggio e dal fatto che l’arrestato fosse molto agitato. Accompagnato in ospedale per gli esami del caso, si è scoperto che nell’addome aveva 87 ovuli di cocaina.

Questa operazione dà conferma di come i trafficanti di droga si servano ancora di questa tecnica tramite corrieri che nascondano nel proprio corpo gli stupefacenti.