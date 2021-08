Operaio resta schiacciato da caduta carichi sospesi in cantiere: è grave

Un operaio di 36 anni è rimasto schiacciato dalla caduta di una delle croci in ferro che si stavano spostando per rinforzare la muratura

Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato un grave infortunio sul lavoro ad Asola, in provincia di Mantova, in un cantiere edile posto nel cortile di una scuola elementare. Un operaio di 36 anni, L.C., marocchino, è rimasto schiacciato da una delle croci in ferro che si stavano spostando per essere poi poste sulla muratura come rinforzo.

Il carico pesante è caduto addosso all’operaio che stava lavorando in zona, non lontano da un escavatore.

Subito soccorso, l’uomo ha riportato lesioni a testa e torace e lo hanno portato in codice rosso all’ospedale di Parma. L’Ats accerterà le cause della caduta dei carichi pesanti.