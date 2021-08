Previsioni Meteo OGGI lunedì 30 | coperto al nord

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 30 agosto. Al nord leggeri addensamenti. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud cieli sereni per gran parte della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 30 agosto

Nord:

Cielo irregolarmente nuvoloso su settore sudoccidentale con brevi rovesci tra mattino e pomeriggio; nuvolosità variabile su alpi e prealpi, con addensamenti più consistenti ed isolati rovesci o temporali nelle ore diurne, specie su settore orientale; prevalenza di cielo poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Sottili velature in transito sulla Sardegna con ampie schiarite dalla serata; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, salvo temporanei annuvolamenti ad evoluzione diurna su aree interne e appenniniche specie di alta Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con possibili brevi piogge o rovesci tra Campania meridionale e Calabria, ampi rasserenamenti dalla serata. Cielo per lo più sereno sull’isola.

Temperature:

Minime in lieve calo su Sardegna settentrionale, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania; in aumento su Piemonte, Emilia romagna ,Toscana, Umbria e Lazio settentrionale; stazionarie sul resto del territorio; massime in calo su Liguria, Sicilia meridionale e settore ionico della Calabria centro meridionale; in aumento su Trentino alto adige, Veneto, settori orientali di Lombardia ed Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e regioni del medio e basso versante adriatico.

Venti:

Deboli settentrionali al sud e sulla Sicilia con residui rinforzi fino al primo mattino; tendenti a divenire occidentali sulla Sicilia e variabili sulle rimanenti regioni meridionali; deboli variabili sul resto d’Italia, in rotazione dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia romagna e centro peninsulare, da quelli occidentali sulla Sardegna settentrionale.

Mari:

Poco mossi mar ligure, alto adriatico e tirreno centro settentrionale; mossi i restanti mari con moto ondoso in attenuazione su medio e basso adriatico, tirreno meridionale e stretto di Sicilia.