Monito dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “I No Vax che finiscono in Terapia Intensiva dovranno pagare i ricoveri”

Alla vigilia della mobilitazione, con il preannunciato blocco di almeno 54 stazioni ferroviarie, contro il Green Pass, da domani obbligatorio per il personale scolastico, universitario e per viaggiare nei treni a lunga percorrenza, Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, non fa sconti ai No Vax. “I no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle Terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri“.

È perentorio Alessio D’Amato che nell’intervista rilasciata a “Il Messaggero” evidenzia come “queste persone che rifiutano la vaccinazione, mettendo a rischio la libertà altrui, devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle loro scelte e delle loro azioni“. Non è una semplice provocazione: “Stiamo lavorando e ci sono dei modelli a cui, ad esempio, facciamo riferimento – puntualizza D’Amato – e sono quelli della Lombardia dove un tempo veniva spedito a casa del paziente, prima ricoverato e poi dimesso, una sorta di “memorandum” su quanto la sua degenza fosse costata all’ente regionale ma, mentre prima non si chiedeva un centesimo, con i No vax siamo intenzionati ad andare oltre“.

D’Amato: “I No Vax paghino i loro ricoveri”. Fondazione Gimbe: “Il vaccino funziona”

Nel frattempo il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha espresso solidarietà al giornalista de “La Repubblica” aggredito davanti al suo dicastero durante una manifestazione contro il Green Pass, obbligatorio da domani per il personale scolastico. Unanime la condanna dell’episodio da parte di tutto il mondo politico. Sulle aggressioni ai cronisti degli ultimi giorni è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna. “Occorre elaborare una strategia o un protocollo di tutela. Anche l’infettivologo del “San Martino” di Genova, il Prof. Matteo Bassetti, ha denunciato minacce e aggressioni verbali da parte dei No Vax.

Che il rifiuto del vaccino anti-Covid da parte dei No Vax sia più che altro ideologico e, quindi, non suffragato da evidenze scientifiche lo certifica anche Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione “Gimbe”: “Nelle ultime 3 settimane abbiamo assistito a una sostanziale stabilizzazione dei contagi settimanali. La percentuale di ospedalizzazioni è molto inferiore rispetto allo stesso numero di casi delle ondate precedenti. Ciò vuol dire che il vaccino funziona“. Marcate le differenze regionali: “La Sicilia ha la quota più alta di over 50 non vaccinati mentre la Puglia la più bassa e la differenza si vede”. Inoltre per Cartabellotta i vaccini hanno salvato “la stagione turistica estiva“.