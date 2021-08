Giornalismo sportivo in lutto, muore Gianfranco Giubilo

Gianfranco Giubilo è morto nel giorno del suo 89esimo compleanno. Una vera e propria icona del giornalismo sportivo romano

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto per la scomparsa di Gianfranco Giubilo, nota penna del mondo dello sport, in particolare del calcio. Molto vicino alle vicende della Roma, nella Capitale è considerato un’icona del giornalismo sportivo romano. E’ andato via proprio nel giorno del suo 89simo compleanno, per ironia della sorte spesso beffarda. Ha collaborato per molti anni al Tempo, come riferimento delle vicende riguardanti la Roma.

La morte di Giubilo, il cordoglio della Roma

La stessa Roma Calcio si è unita al cordoglio con un messaggio via social ad una figura vicina al calcio romano oltre che al giornalismo.

Volto caro a molti tifosi, Gianfranco Giubilo era stato spesso protagonista di tante trasmissioni sportive negli anni scorsi, dal Processo del Lunedì, a Goal Di Notte fino alla Signora in Giallorosso, trasmissione condotta su Teleroma 56 dal suo allievo Massimo Ruggeri, anche lui scomparso nel marzo del 2020.

Giubilo apparteneva ad una famiglia di cronisti. Dal papà Giuseppe ai fratelli Alberto, più noto per la sua lunga militanza alla Rai, a Corrado e Sergio. Il fratello Corrado è stato anche un calciatore della Roma tra gli anni trenta e cinquanta. Il cordoglio del mondo del giornalismo romano e non solo è stato unanime.