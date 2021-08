L’eroina viaggia nello stomaco, arrestato 27enne

L’uomo, un irregolare, portava ben 60 grammi di eroina suddivisa in vari ovuli. I carabinieri di Bolzano sono intervenuti

l business della droga ha mille soluzioni per arrivare ai destinatari. Denaro facile che trova sempre chi è disposto a rischiare di avere problemi con la legge visti i buoni e rapidi guadagni che riguardano il primo e l’ultimo elemento della catena distributiva. Spesso, per non essere presi, i vettori utilizzano i sistemi più disparati per sfuggire ai controlli. Uno di quelli più noti, così come pericolosi, è quello del trasporto della droga in ovuli direttamente nel corpo. Ieri è toccato ad un cittadino irregolare essere scovato dai Carabinieri a Bolzano. Gli uomini dell’Arma si sono insospettiti osservando l’atteggiamento di un umo di origini nigeriane all’interno del parco stazione di Bolzano. I carabinieri erano impegnati proprio al controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione della città.

150 dosi di eroina nello stomaco

Quando sono scattati i controlli, i carabinieri hanno voluto approfondire la cosa e con l’aiuto dei personale sanitario dell’ospedale San Maurizio di Bolzano hanno scoperto che il 27enne di origini nigeriane portava nello stomaco degli ovuli contenenti eroina. Per lui sono scattati subito i ferri ai polsi.

Sotto sequestro sono finiti 60 grammi di sostanza stupefacente che corrisponde a quasi 150 dosi di eroina, destinata, con grande probabilità, a rifornire il capoluogo altoatesino.

La droga sequestrata verrà analizzato dal LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) dei Carabinieri di Laives. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato anche alcune centinaia di euro che l’uomo aveva con se.