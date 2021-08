Donna incinta aggredita dal suo compagno, denunciato e allontanato

Nuova violenza sulle donne. Aggredita ragazza incinta dal suo compagno a Roma. Denunciato e allontanato da casa

Donne sempre più prese di mira dai loro compagni o, comunque, da chi hanno accanto. A Roma nuova aggressione, stavolta ad una donna incinta da parte del suo compagno. L’uomo di 34 anni è stato denunciato. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno proceduto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli uomini dell’Arma sono stati allertati da una chiamata al 112 la scorsa notte. Sono intervenuti a soccorrere una donna che aveva subito un’aggressione in strada.

Donna aggredita, intervento dei carabinieri

La donna, essendo in stato di gravidanza, è stata immediatamente soccorsa dai militari dell’Arma che con l’ausilio del 118 l’hanno salvata. La donna è stata portata dall‘ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, medicata e dimessa con 21 giorni di prognosi.

In un secondo momento i carabinieri si sono recati nell’abitazione dell’uomo presunto autore dell’aggressione. Dopo il trasporto in caserma, il magistrato di turno ha disposto disposto l’immediato allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e la denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Proprio per gli episodi di violenza sulle donne che sono in costante crescita, a marzo scorso un nuovo accordo con Federfarma e il ministero della Salute ha allargato la possibilità di punti di ascolto per le donne in migliaia di farmacie del territorio. Il progetto denominato “Mimosa” esiste dal 2014 e nasce in Friuli Venezia Giulia.